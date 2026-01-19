何欣純與盧秀燕同台　喊延續台中好政策

綠委何欣純與民進黨台中市議會黨團議員合影，展現團結氣勢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月19日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團今天舉辦幹部交接典禮，國民黨籍市長盧秀燕、民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純等人出席見證。盧秀燕肯定黨團監督市政，讓台中發展持續進步，祝福年底選舉，議員連任成功！何欣純則當著盧秀燕的面發表選舉政見，強調盧好的政策她會延續，並完成盧團隊無法做到的事，也就是與市民分享經濟果實，普發現金。暗自向藍營叫陣。



民進黨台中市議會黨團幹部交接典禮，19日中午在寶麗金會館舉行，由卸任總召王立任交接印信予新任總召周永鴻，盧秀燕、何欣純等人出席見證。



盧秀燕致詞，肯定過去一年在王立任率領下，民進黨團對市府團籍指導、協助與鞭策，監督市政府讓市政工作能夠做得更好。也看好繼任總召周永鴻，稱讚周年輕有為，有民意表經驗，也有擔任市府首長的經驗，行政、立法資歷兼具，是非常不簡單的事情，期待未來周永鴻能夠發揮滿滿的戰力監督市府，給予市府更多建言。



盧秀燕說，過去市政工作有很多進步，民進黨團功不可沒。今年她有兩個心願，首先馬年要到了，祝福大家身體健康、心想事成；其次祝福今年要競選連任的議員，都能夠高票連任。



何欣純則表示，民進黨籍台中市議員優質問政的表現各界有目共睹，相信未來一定會更精進，以後她當選台中市長，也請各位議員監督市政不要放水，有良性的監督、鞭策，才能夠讓這座城市越來越成功、越來越進步。



何欣純並發表參選政見，強調她未來若當選台中市長，對於盧秀燕好的政策，一定會延續，但如果大家認為不夠好的，她也會想辦法精進改進改善，希望能夠成為一個無縫接軌且可以帶領城市邁向國際的市長。



此外，何欣純說，盧秀燕市府團隊無法辦到的事，她也會努力達成，也就是讓台中市民共享經濟紅利，普發現金，過去蔡英文有發、賴清德去年也普發新台幣1萬元，未來她若當選，也會推動相關政策，全體市民共同分享經濟成果。