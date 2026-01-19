又一陸配遭廢長期居留　台官方指拍爭議影片

陸配網紅關關因散布爭議言論，遭移民署廢止長期居留許可，並已自行離境。（照片：陸配關關抖音） 中評社台北1月19日電／陸配網紅“關關”曾拍攝影片提及“遲早紅旗插滿台灣”，台“移民署”今天表示，關姓女子公然散布爭議言論，有危害“國家安全”及社會安定之虞，廢止長期居留許可，關女已自行離境。



媒體報導，陸配“關關”曾於抖音發表“遲早紅旗插滿台灣”等言論，稱“願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死”、“台灣是中國不可分割一部分”，去年遭到多名台灣民眾檢舉。



“內政部移民署””今天透過文字回應，關姓女子日前因公然散布爭議言論，依兩岸條例等相關規定，會商相關機關後，認定有危害“國家安全”及社會安定之虞。



“移民署”表示，經廢止關姓女子的長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障。關女已於1月中旬自行離境。



涉嫌鼓吹武統的陸配“亞亞在台灣”劉振亞、類似個案陸配“小微”趙姓女子和“恩綺”張姓女子，去年遭“移民署”廢止居留許可後，先後離境。此外，陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍、廢止依親居留許可，已於去年底離境。