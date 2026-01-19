出戰蔣萬安　李明賢曝鄭麗君這點沒王世堅強

國民黨台北市議員李明賢接受高嘉瑜專訪。（照片：《新聞！給問嗎？》提供） 中評社台北1月19日電／台美關稅談判底定，民進黨政府稱“全壘打”，領軍談判的“行政院副院長”鄭麗君備受府院肯定，黨內已鎖定她出戰台北市長。中國國民黨台北市議會黨團書記長李明賢19日在網路節目受訪認為，鄭麗君與“行政院長”卓榮泰中規中矩，兩個人的爆發力沒有綠委王世堅這麼強。



高嘉瑜表示，她過去在台灣智庫工作的時候，鄭麗君就是她的老闆，鄭麗君出來的話，對上蔣萬安會“很有看頭”，論學歷、經歷、能力甚至是贏過蔣萬安，其他更不用講，尤其鄭自我要求很嚴格，長期吃素、道德感非常高、理想性也非常高，鄭麗君對上蔣萬安是“委屈鄭麗君”了，從學運世代一路走來，無論人格能力等更方面都很優秀。



年底台北市長選舉，現任國民黨籍市長蔣萬安將尋求連任。強敵當前，民進黨迄今無人表態出戰。日前傳出，“行政院正副院長”卓榮泰、鄭麗君都是可能人選。



李明賢19日接受網路節目《新聞！給問嗎？》主持人高嘉瑜專訪，對於2026誰戰蔣萬安？高嘉瑜點出鄭麗君的優勢，包括都會型、也可以穩住綠營基本盤、不論實力外型學歷能力都能戰蔣萬安的優秀人選，最大缺點是沒有選舉經驗。



不過高嘉瑜也說，台北市副市長李四川也沒有選舉經驗，但大家都非常支持李四川選新北，鄭麗君做事不輸李四川，為什麼鄭麗君不行？



高嘉瑜說，民進黨竄出新黑馬鄭麗君，尤其鄭在台美關稅談判的表現，讓外界看到鄭麗君的能力，不過李明賢認為，台北市長人選最強的還是“堅偉瑜聯盟”的王世堅跟高嘉瑜。

