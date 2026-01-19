蔡明順：台灣缺乏把算力變現的軟實力

台灣人工智慧學校校務長蔡明順出席中經院舉辦的“2026經濟展望論壇”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月19日電（記者 莊亦軒）台灣中華經濟研究院預估台灣今年GDP是4.14%。台灣人工智慧學校校務長蔡明順19日在“2026經濟展望論壇”上表示，台灣不缺製造算力的硬實力，缺的是把算力變現的軟實力。中經院經濟展望中心主任彭素玲則表示，因2025強勢成長基期被墊高，2026成長模式轉為內外皆溫，而且是上半年強勁、下半年溫和。



中華經濟研究院19日舉辦“2026經濟展望論壇”，討論兩議題：一是“重要經濟議題與政策前瞻”，二是“2026年台灣經濟預測”，出席者包括：中華經濟研究院董事長曹添旺、中華經濟研究院院長連賢明、中華經濟研究院副院長陳信宏、中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲、“國發會副主委”高仙桂、合作金庫證券首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、成功大學經濟系主任林常青、台灣人工智慧學校校務長蔡明順。



台灣半導體產業在AI時代中佔據硬體優勢，已成為全球智慧經濟的關鍵支點。對於2026年經濟成長，與會專家則普遍做出成長相較於2025年將放緩的預測。



徐千婷表示，“央行”於2025年12月18日維持政策利率不變，“央行”下半年有降息機會。“央行”總裁楊金明確表態，當前貨幣政策為“緊中帶鬆”，指出若美國232條款調查衝擊半導體產業，不排除降息可能。



蔡明順分析，能源產生電力，沒有電甚麼都動不了，訓練模型、運行系統都需要大量的電力。資料中心的電力每年需求成長2.6倍。美國總統特朗普說要拿下格陵蘭，一部分原因就是格陵蘭有豐富能源、氣溫低對於CSP資料中心運作極為有利，氣溫低代表散熱系統效率高、負擔低。台灣不缺製造算力的硬實力，缺的是把算力變現的軟實力。



中經院預估台灣今年GDP是4.14%，彭素玲指出，因2025強勢成長基期被墊高，2026年經濟走勢將呈現上半年強勁、下半年溫和，成長動能集中於上半年，成長模式由2025年內溫外熱轉為內外皆溫，預估各季經濟成長率分別為7.36%、3.28%、3.10%與3.11%。通膨因國際原物料走勢、匯率等因素，有和緩跡象。不確定因素來自地緣政治不安，特朗普關稅2.0、大陸經濟成長走勢及兩岸關係動向、台灣投資支出與AI發展進程。

