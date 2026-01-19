柯志恩民調領先　賴瑞隆高雄謝票不多談

綠委賴瑞隆19日下午面對媒體聯訪時拱手說謝謝，並未正面回應。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月19日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉由綠委賴瑞隆迎戰藍委柯志恩。《ETtoday民調雲》19日公布最新藍綠一對一民調，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，點燃選戰話題。賴瑞隆19日下午受訪時不願正面回應，僅說今天來車掃，全力爭取市民的支持。



根據《ETtoday民調雲》19日公布最新調查結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，高雄市長選戰已逐漸飄出煙硝味。



該份民調調查的時間為14日至16日，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。



賴瑞隆19日下午安排在高雄市鳥松區進行車隊掃街謝票，民進黨籍高雄市議員邱俊憲、張勝富陪同，車隊出發前在夢裡琅環宮集合並參香。賴瑞隆拜完走出廟後不等媒體要聯訪就跳上車準備出發，到場媒體則急喊賴對民調看法有何回應。



針對初選後首份一對一民調輸給柯志恩，賴瑞隆表示“謝謝啦，我們今天就是來謝票，也全力爭取市民的支持，謝謝，謝謝。”邱俊憲則幫忙喊“全力以赴，嚴陣以待。”



另外，柯志恩19日在“立院”受訪時則表示，這是在民進黨初選完後的第一份公開民調，任何的民調都尊重，她也強調，未來的選戰除了藍綠各自歸隊之外，誰能贏得中間選民認同，會是決勝的關鍵。