中評關注：綠拉抬鄭麗君選台北市長意味濃

鄭麗君赴美談判關稅返台，卓榮泰大陣仗親赴機場接機。（取自卓榮泰臉書） 中評社台北1月20日電（記者 黃筱筠）“行政院副院長”鄭麗君率領團隊赴美，完成台美關稅談判，在野黨痛批掏空台灣，但“賴政府”卻認為是“凱旋歸國”，“行政院長”卓榮泰還親自接機，規格之高除形塑關稅談判成功形象，也拉抬鄭聲勢。甚至鄭麗君還沒返台，就已傳出她要參選台北市長消息。之前也被點名參選台北市長的卓榮泰，短期內可安心穩坐現在的位子了。



民進黨完成高雄市、台南市與嘉義縣初選後，即將進入台北市、桃園市提名作業。參選台北市長的潛在人選包括英系“立委”王世堅與卓榮泰、“正國會”前黨秘書長林右昌、新潮流“立委”吳思瑤等。鄭麗君雖也點名過，一般認為缺乏選舉經驗，機會不高。



不過，在台美關稅談判之後，綠營卻開始替鄭麗君拉抬政治聲量。鄭麗君代表民進黨參選台北長的機會似乎有提高。



民進黨在台北市長這局勝算不高，被點名的人都紛紛否認，不願跳進一場無勝算的選戰，與連任的蔣萬安對戰。但台北市這局又有帶頭作用，對上未來要問鼎大位的現任市長蔣萬安，在政治上有其意義。加上新北市已提名英蘇聯盟、蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧參選市長，台南市又是親近英系的綠委陳亭妃勝出初選，嘉義縣初選也一樣是英系綠委蔡易餘勝出，賴清德還願意讓英系的人上場選台北市嗎？



之前屬於英系、蘇系，也與前桃園市長鄭文燦關係密切的“行政院秘書長”張惇涵，因在“立法院”答詢時與藍白“立委”交鋒，也被點名參選桃園市長。但馬上就傳出現任府副秘長、黨內隸屬於綠色友誼的何志偉積極佈局桃園這一局。這兩個“直轄市”佈局，似乎也充滿了英系與賴系之間的競爭意味。



台北市與桃園市屬於賴清德徵召提名的縣市，賴有很大機會會提名親近自己的人馬，英系很可能在這兩縣市都沒有機會。至於外界可能會質疑，台北市與桃園市對於民進黨來說是艱困選區，賴清德有必要提名自己人去打敗仗嗎？