曾俊弼：蘭花輸美從零關稅變成15%有壓力

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼。（中評社 資料照） 中評社高雄1月20日電（記者 蔣繼平）台美關稅談判定案，台灣輸美關稅15%且不疊加。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼向中評社表示，蘭花過去輸美是零關稅，降為15%關稅還是有壓力，且競爭對手荷蘭、加拿大有在地化、零關稅優勢，台灣已成美國買家第三順位很可惜，所以未來不能再用舊的供應模式，要考慮朝美國在地化發展來走。



根據台“農業部”統計，台灣蘭花外銷的最大市場是美國，2025年銷美的蝴蝶蘭為4284公噸，比2024年4498公噸，減少214公噸，減幅約4.7%；不過，產值從2024年的6145萬9000美元，降為2025年的5479萬4000美元，減幅約10.8%。



美國去年4月宣布對台灣徵收32%關稅，8月調整為20%，今年1月談定後降至15%。



“蘭花的關稅原本是零，壓力仍在。”曾俊弼表示，對美關稅從20%降為15%，對台灣來講當然是比較好一些，但是蘭花產業壓力還是存在，因為原本關稅是零，且競爭對手荷蘭、加拿大早就在地化了，等於零關稅，所以台灣算是成本最高的。



曾俊弼表示，後續因應的話，因為主要競爭對手都已經在地化了，台灣要避免被競爭對手拉大這一段距離的部分，其實未來朝美國在地化發展也是必要的考量之一。否則美國客人第一優先採購會找競爭對手，這是未來必須要去面對很重要的地方。



曾俊弼表示，未來不能再用舊的供應模式，之前其他競爭對手國家沒有進來美國市場，台灣是唯一選擇，但是等其他國家規模都起來後，也進去美國本地生產，美國的客人從加拿大買，3天就到了，台灣過去坐船則要30天到40天。所以現在變成客人先向加拿大、荷蘭購買，不夠的，再向台灣買，台灣蘭花變成美國買家的第三順位，這就是可惜的地方。

