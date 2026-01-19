綠委指帶走機密資料　黃國昌：發現後就交回

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／“立法院”“外交及國防委員會”今天進行機密專案報告，民進黨籍“立委”林楚茵指出，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌帶走機密資料，還好第一時間被追回。黃國昌說明，他走出會議室後發現拿到“國防部”資料，就調頭回來交還，想在這種事情上做文章，大可不必。



“立法院”“外交及國防委員會”上午邀請“國防部長”顧立雄針對“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項”進行機密專案報告，並備質詢。



林楚茵會後在社群媒體Threads發文表示，“國防”特別預算機密會議，可公開的資訊經“國防部”整理後，下午將交給出席委員；黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間“被追回”。



民進黨“立委”沈伯洋也還原現場指出，黃國昌質詢完，召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意、不能洩漏等，不知為何黃國昌一直往門口走出去，王定宇只好無奈說“那黃（國昌）委員你邊往門口走，邊聽我講好了”，但還沒講完，黃國昌就走出會議室，結果就把機密資料也帶出去。



黃國昌下午受訪時表示，開會前本來還有些期待，結果還滿失望的，他準備非常多資料帶去委員會，結果只能質詢5分鐘，他走的時候，把“國防部”的書面資料跟他自己的那疊資料一起帶走，走到樓梯口發現怎麼資料裡有“國防部”的東西，就返回會議室交還。



黃國昌說明，是他自己發現的，且發現後就調頭回去把東西送到門口。等美國國務院完成程序、正式公開品項後，“大家會發現，那真的也不是什麼機密”，但“國防部”把它編列為機密，他也尊重。



至於是否會調出監視器畫面，黃國昌表示，“不用”，他沒有什麼好自證的，“我走出去發現，就調頭回來還給他們”，過程非常清楚，想在這種事情上做文章，大可不必。如果認為有違反議事規定，那就按照議事規定處理。



媒體詢問，民眾黨“立法院”黨團何時會自提“國防”特別條例版本。黃國昌回應，今天的會議感覺只是過水，沒辦法得到充足資訊；民眾黨團版草案事實上已準備好，本來希望今天開完會後針對“國防部”、美國有需求的部分再做調整，接下來幾天會好好思考這件事要怎麼處理。