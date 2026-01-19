徐千婷：美元難似再現趨勢性走強

合作金庫證券首席經濟學家徐千婷。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月19日電（記者 莊亦軒）台灣合作金庫證券首席經濟學家徐千婷19日出席論壇表示，美國財政赤字與政治不確定性，成為美元指數的中期包袱，加上市場預期聯準會已準備進入降息循環，很難再現2022到2023年的“趨勢性走強”。



中華經濟研究院19日舉行“2026經濟展望論壇”，徐千婷表示，美元指數年初以來維持相對高檔，主因是美國經濟相對其他成熟經濟體有韌性，市場對聯準會“降息但不急”有共識，地緣政治下的避險需求。



徐千婷指出，美元每次轉弱都缺乏持續下跌的動能，原因往往來自“歐元區”、“日本”經濟動能更弱，日圓仍受到利差與貨幣政策正常化的節奏，全球資金在“沒有更好替代品”情況下回流美元。



徐千婷表示，2026年新台幣兌美元匯率有幾大因素，美元走勢、出口動能（尤其是電子業）、外資出入匯市、“央行”干預、台幣升貶值的預期心理、主要貿易對手國匯率。



徐千婷另外對台幣穩定幣的發行做出分析，因新台幣非國際貨幣且發行人需提撥高流動性之準備資產，大眾持有新台幣穩定幣的誘因較低。比較有可能的是用在跨境支付、貿易結算（B2B為主），以降低摩擦成本。



徐千婷說，台灣是外貿導向經濟體，現行的跨境支付仍有很大改善空間，SWIFT過程慢、成本高、有時差。新台幣穩定幣可以與美元穩定幣及時兌換、清算。用在台灣出口商、海外供應商之間，或是台商海外子公司與母公司之間。

