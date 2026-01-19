開放美農產品？蛋農陳秋池籲保護弱勢產業

陳秋池。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月20日電（記者 方敬為）針對美台關稅談判對農業品項的影響，彰化蛋農陳秋池接受中評社訪問表示，目前還不確定當是否有涉及市場開放談判，倘若未來要擴大美國農產品進口，希望官方要提前說清楚，包括開放的品項、範圍、關稅稅率等，讓農業工作者能夠因應。當然，還是希望政府能保護弱勢產業，限縮農業市場開放的範圍，否則台灣農業恐怕面臨艱困挑戰。



美台關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，但須對美投資半導體等產業5000億美元，至於外界關注是否涉及開放市場部分，“農業部長”陳駿季17日受訪時表示，將秉持“確保糧食安全、產業穩定、農民收益”等3原則把關，確認後將盡快的跟外界說明。陳駿季並強調，未以零關稅的前提去談判。



陳秋池表示，農漁業界希望政府在市場開放的部分，能夠盡快對外說明清楚，因為倘若對美國開放進口市場，台灣的農漁產業勢必首當其衝，農漁業本來就是相對弱勢產業，台灣農業、養殖漁業的生產規模有限，禁不起美國大量且低價的農漁產品傾銷競爭，所以農漁民盼望盡快得知相關細節，以便及早因應。



陳秋池指出，美國農業規模龐大，從畜牧生產到穀物栽種均有顯著優勢，過去台灣從美國進口牛、豬、雞肉、雜糧穀物等因為有關稅門檻，加上消費者習慣，本土農漁產品仍有一定程度的競爭力，倘若未來進口關稅下降，美國進口商品價格競爭力上升，產量又大，對台灣農漁業必定是一大衝擊。



陳秋池提到，雖然政府農業單位表示，談判未以零關稅為前提，但對於是否涉及降低豬肉、雞肉、稻米等敏感性農產品關稅，陳駿季也未正面回覆，僅表示“所有進口品項都在逐一確認中”，換言之，美國農漁產品進口關稅下修，是很有可能的情況。



目前美國豬肉進口台灣市場，關稅為12.5%、雞肉關稅為20%、配額外稻米課徵每公斤45元關稅。陳秋池以肉雞市場為例，目前台灣本地產雞肉的市場已屬供過於求，雞蛋市場更因飼養量超過基本需求而趨向飽和。台灣本地產雞肉平均售價大約每公斤新台幣100元，而美國肉雞定價為85元，若後續關稅下修，進口量提高、價格進一步下降，對本土雞肉市場將產生艱困挑戰。



陳秋池呼籲，官方在市場開放部分要提前說清楚，盼政府能以保護弱勢產業為優先，限縮農業市場開放的範圍，不要只看中科技產業發展，也請多關照農漁產業。