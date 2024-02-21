簡榮宗：巨額投資美　台幣貶值衝擊內需產業

曾擔任金融控股公司董事、銀行副總經理的瀛睿律師事務所所長簡榮宗。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判15日底定。曾任金融控股公司董事、銀行副總經理的瀛睿律師事務所所長簡榮宗接受中評社訪問表示，台灣若短期內對美巨額投資，將會造成新台幣貶值的壓力大增，而新台幣一旦大貶，就會嚴重衝擊台灣內需產業，政府應審慎評估。



美台15日達成貿易協議，確立台灣對美關稅由20％降至15％且不疊加。台灣承諾投資美國至少5000億美元，包含2500億美元直接投資與2500億美元信用保證，主要投入半導體、人工智慧、能源等產業。美國商務部長盧特尼克受訪表示，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能移到美國。



簡榮宗強調，台灣巨額投資美國的結果，短期內應該會對匯率造成很大的影響，因為台灣企業赴美投資，勢必得將新台幣換成美金，當短期內大量的新台幣被換成美金後，美金就換因此上漲，而新台幣也勢必會貶值，而一旦新台幣貶值後，就會影響到台灣進口廠商的成本與獲利，因為從海外進口產品到台灣就會變貴了，因而嚴重衝擊台灣內需產業。



簡榮宗，上海華東政法大國際經濟法博士研究、北京大學國家發展研究院EMBA研究，曾任永豐金融控股集團法務長暨永豐商業銀行副總經理、永豐餘投資控股公司董事、“國家政策研究基金會”董事、東吳大學法律研究所兼任助理教授、台灣大學創意創業中心業師，現為瀛睿律師事務所所長。



他提到，台美關稅談判的結果，目前看起來是2500億美元的直接投資，加上政府2500億美元的信用融資保證，總共加起來是5000億美元，雖然政府一直強調只有2500億美元的企業直接投資，但美國商務部長盧特尼克日前已經說5000億美元只是頭期款，所以後續台灣應該還是會繼續加碼投資。



簡榮宗指出，產業是延續的，不會說台灣現在投資美國，3年後等美國總統特朗普卸任就不投資了，因此可以預見後續加碼投資美國的金額應該會更多，若這只是台灣產業直接投資，那產業當然得自己想辦法去把要投資美國的錢給找出來，但問題就出在政府有2500億美元的信用融資保證。

簡榮宗分析，政府提供的這2500億美元信用融資保證，可能就得從“國發基金”或公營行庫來提供信用保證額度，但其實這些額度本來就有台灣其他產業已經在使用中，所以政府若為了這2500億美元信用融資保證而去做出相關額度的挪移與調整，勢必會造成產業的排擠效應。



他說，可以預見的是，至少在未來3年，台灣本土企業若要向銀行借錢融資，可能會發現似乎沒有以前這麼容易了，或是利率也可能會因此提高，因為政府要保留這2500億美元額度挪移給赴美投資的企業使用，因此就會排擠到台灣本土企業的融資額度。



簡榮宗提醒，短期對美巨額投資的結果將會對台灣產生兩大影響，一是對金融體系的影響，產業融資將出現排擠效應；二是對匯率的影響，新台幣貶值造成進口產品的價格變高，因而衝擊台灣內需產業，這兩點都是政府應該特別去審慎評估的。