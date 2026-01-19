陳玉珍：美予取予求　不能一路退讓

藍委陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普在2026年一開始就大展拳腳，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，到干預伊朗政權，以及揚言收納格陵蘭島等。中國國民黨“立委”陳玉珍對此向中評社表示，特朗普是將國際社會變回叢林法則，就是用實力、用力量來說話，且不作假，擺明了他想要的東西就必須要拿到。



陳玉珍也提到，台灣若將兩岸關係處理得稍微和緩點，反而可能增加台灣的談判籌碼。且以兩岸往來而言，美國並非全然反對，反而是民進黨自己不願意推動所致。



陳玉珍說，台灣在面對這樣更霸權的美國時，要想不被予取予求到極致，只能由在野黨扮演黑臉，讓執政黨能在和美國談判時，至少不要被生吞活剝，但顯然現在執政的民進黨並不想這樣做，這次的對美關稅，才會用半導體產業鏈搬去美國來換降低關稅，不要說是“喪權辱國”，但至少是割地賠款。



美國總統特朗普近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。此舉引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐洲聯盟（EU）反彈，預計18日召開緊急會議，目前已有歐盟議員提議暫停批准美國商品0%關稅的措施。



陳玉珍對此接受中評社訪問時指出，特朗普的作法也讓人看清一件事，就是國際政治從來不是講道理，而是講實力。她反問，台灣的“賴政府”有沒有對美國這樣的行為提出任何批評？美國對世界影響這麼大，號稱民主自由陣營的國家，有多少人真正對美國的霸權主義提出質疑？說到底，在國際現實中，力量才是王道，實力就是說話的本錢。



陳玉珍形容，特朗普正是把國際社會重新拉回叢林法則。過去的美國政治人物，多少還會包裝一層民主同盟、價值夥伴的外衣，講話比較“優雅”，但特朗普不一樣，他不作假、不修飾，想要的東西就是要，而且直接說出口，“現在是赤裸裸地說，我就是要格陵蘭”。