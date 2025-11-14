林常青：特朗普時代世界分成了三條路

成功大學經濟系主任林常青。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月20日電（記者 莊亦軒）成功大學經濟系主任林常青19日出席中華經濟研究院主辦的“2026經濟展望論壇”表示，美國關稅仍是全球景氣變數。世界分成了三條路，一套模式打天下的時代結束了，未來將形成新常態的“三角架構”。



中華經濟研究院19日舉行“2026經濟展望論壇”。林常青會中點出，世界將形成三大陣營、三條路。美國以高關稅、補貼，換取供應鏈可控，中國以出口、管制，換取規模與時間，爭取在地閉環、風險分流。歐洲以規則、ESG（碳權、勞權、永續揭露），換取市場品質與話語權。世界分成了三條路，一套模式打天下的時代結束了。



林常青分析，未來將形成新常態的“三角架構”，由關稅、匯率、規則組成，關稅對價格產生衝擊，不只保護產業，而且是國安、產業政策、氣候政策的工具。匯率則可以透過貶值吸收關稅，但會推升通膨放大外幣負債，形成可調整但代價高的局面。規則則是出口管制、投資審查、強迫勞動禁令...等等，決定“誰能賣、在哪裡賣、用甚麼條件賣”，特點是高度政治化、碎片化。



林常青表示，美國貿易政策潛在波動仍在。關稅政策仍影響通膨、需求與供應鏈。IEEPA（國際緊急經濟權立法）受限後不確定性，若是受限則已收的稅款是否退稅，商品定價調整仍不確定。但特朗普政府仍有可替換的政策工具，舉凡122、201、232、338、301、701、731條款...等，其他貿易工具仍可再加碼。



林常青分析，對台灣的關鍵則是232條款調查（針對半導體、資通訊產品）推進，可能改變投資與生產布局。



林常青指出，若IEEPA（國際緊急經濟權立法）關稅被美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）宣判權限不成立，美國貿易政策可能從“即時施壓”轉向“程序化管理”，對台灣產業的影響因產業而有所差異。半導體產業被美國政策體系視為“戰略與國安”產業，台灣先進半導體供應不可中斷。傳統產業與半導體成熟製程則有替代選項，政策風險容易轉嫁到廠商。

