卓榮泰：對美投資不要再寫5000億美元

“台美關稅談判說明記者會”，出席者左起，鄭麗君、卓榮泰、張惇涵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰今日在“台美關稅談判說明記者會”上表示，2500億美元是台灣企業自主直接投資、2500億美元是政府運用信用機制保證，透過台灣金融機構協助產業，兩者不同。他強調，絕對不要再寫5000億美元，才能讓談判團隊順利進行後續內容。



台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。“行政院長”卓榮泰昨天一早親赴桃園機場迎接赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君凱旋返台，20日與“行政院副院長”鄭麗君一起出席“台美關稅談判說明記者會”，說明台美關稅談判相關訊息。



外界對到底赴美投資多少錢高度關注？卓榮泰特別說明，台灣模式，政府希望產業自主投資是一部分。由政府運用信用保證，由台灣金融機構協助產業，這是另一部分。2500億美元加2500億美元是分開的，任何的媒體、評論員或政治工作者，不要再寫成5千億美元，這是絕對的錯誤，也會讓後續談判發生一些不必要的困擾。



卓榮泰強調，2500億美元是台灣企業自主直接投資、2500億美元是政府運用信用機制保證，透過台灣金融機構協助產業，兩者不同。至於產業怎麼投資是放眼於全球佈局及產業力量的延伸，信用保證機制如何計算，會透過跟銀行公私合力的方式做詳細內容，絕對不要再寫5000億美元。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。