新竹市長民調支持度高　高虹安：持續努力

新竹市長高虹安20日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）2026地方選舉加溫，“鉅聞天下新聞網”19日公布新竹市長民調，現任市長高虹安以41.96%支持度大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%。對此，新竹市長高虹安20日回應表示，感謝市民朋友對她的肯定，她一定會記在心裡持續來努力。



“鉅聞天下新聞網”委托皮爾森數據，針對新竹市年滿20歲以上的民眾進行為期6天的調查，有效樣本1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。民調中，現任新竹市長高虹安以41.96%的支持度，大幅領先林志潔的24.38%、前“立委”高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，及中國國民黨前發言人何志勇的3.89%。



高虹安20日出席新竹市警察局長交接典禮，針對最新民調顯示新竹市長支持度高，她在會後受訪時說，非常感謝昨天有民調來肯定新竹市長的表現，除了對市長的支持度以外，對市政的滿意度也是創下新高，她要感謝市民朋友對市政表現與她的肯定。



高虹安強調，不管任何民調都是市府最好的參考，表現好的部分給予市府鼓勵，若有表現不好的部分，市府也都會持續來加強改進。年底選舉的部分，現在人選都還沒有確定，但對於市民朋友的肯定，她一定會記在心裡繼續來努力。