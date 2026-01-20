柯志恩民調領先？謝寒冰：有些綠營人在游離

左起為參加高雄初選的綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，初選結果由賴瑞隆勝出。（民進黨提供資料照） 中評社台北1月20日電／民進黨高雄市長初選才剛落幕，《ETtoday民調雲》19日發布的民調顯示，中國國民黨籍“立委”柯志恩以44.0%支持度領先民進黨“立委”賴瑞隆的37.7%，差距達6.3%。媒體人謝寒冰強調，賴瑞隆勉強出線，初選對手邱議瑩、林岱樺的支持者還在游離，綠營還沒整合完成，柯志恩還有很大努力空間。



謝寒冰19日在《何橞瑢辣晚報》節目表示，這個民調也許讓很多人感到很振奮，柯志恩居然領先賴瑞隆這麼多，超過誤差範圍。當然，是不是真的是這樣？每個人解讀不一樣。就當這個民調顯示的是高雄現在的狀況好了，恐怕是顯示，畢竟很多人是支持邱議瑩、或林岱樺，所以在這種情況下，賴瑞隆“勉強”出線之後，這反映高雄一些民意的狀況，也就是他們現在還沒有做好心理準備支持賴瑞隆。



“所以綠營的人，有一些還在游離”。謝寒冰指出，這些現在游離的綠營支持者，後面有可能還可以整合起來，只要賴瑞隆儘量去努力，賴清德下去強力輔選。甚至不排除因病消失逾一年的民進黨籍“監察院長”、前高雄市長陳菊可能露面輔選。雖然這個可能性低，但也不排除有這種可能。

