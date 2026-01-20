“立法院”會18分鐘通過三法案就散會

韓國瑜主持院會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）“立法院”會今日展現罕見效率，在中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的主持下，全程僅耗時18分鐘便將剩餘議程處理完畢。本日會議延續上週五未審議完竣之討論事項，在朝野黨團的高度默契下，迅速將尚無共識的《公職人員選舉罷免法》修正草案決議暫緩處理，隨即針對無爭議的民生法案“開綠燈”。最終順利三讀通過《商港法》、《農業科技園區設置管理條例》及《農產品市場交易法》等三項修正案，針對海難處理權責、農民進駐園區資格及遏止農產價格操縱等議題完成立法程序，隨即宣告散會。



“立法院”會20日延續16日（第四會期第十七次會議）未審議完竣的議程，共計列有十二項討論事項。議程內容涵蓋國民黨團與民眾黨團日前建請院會決議，同意今年度總預算案中具急迫性之新興資本支出先行動支等案。在確認相關議事程序後，本日會議鎖定於處理剩餘的法案審查，力求在休會前清理戰場，讓攸關國計民生的法案盡速過關。



上午9點議事鈴響，面對議程中段關於《公職人員選舉罷免法》的多項可能有爭議的修正草案。主席韓國瑜在確認台下無委員要求發言後，簡潔宣告依照黨團共識，將相關提案全數決議“另定期處理”，迅速將議事焦點轉往下半場的交通與農業法案。



接續登場的《商港法》修正案，主要針對商港區域外的海難事故處理權責進行釐清。在交通委員會召委民進黨籍李昆澤未做補充說明的情況下，全案快速進入逐條討論。修正後的條文明定，未來若船舶在商港區外擱淺、沈沒或故障漂流，航港局有權命令船長及船主限期打撈移除；若屆期未改善，將按日連續處罰，且在船主提供財務擔保前，航港局更得限制相關船員離境，以強化對“幽靈船”或海洋污染的處置公權力。



隨後處理《農業科技園區設置管理條例》時，民進黨籍經濟委員會召委陳亭妃同樣未多做發言。新法增訂了保障機制，讓原本就進駐地方農業園區的自然人或獨資商號，在園區納入中央主管機關管理後，若發生負責人繼承或贈與直系親屬等情形，仍可維持原進駐資格，不受組織型態限制，確保農民經營權益不因行政體制變更而中斷。