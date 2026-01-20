陳冲：關稅只是手段　美要產業與供應鏈　

新世代金融基金會董事長陳冲。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／台美關稅談判15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲19日指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）事後接受專訪時，將半導體投資（台積電）一路喊到5000億美元，而是另有目的“勿謂言之不預”，翻譯為白話文為“莫怪我沒早說”。可以看出整個問題中心不在關稅，而是產業與供應鏈布局。



陳冲強調，“讓美國再次偉大”是特朗普陣營戰略的重要一環。至於台灣在台積電產能外移後，是否仍能維持科研能量、人才優勢與戰略夥伴地位？這不是特朗普關心的。參透合縱連橫各有妙用，就能破解、不再入局海湖的劇本。



陳冲以指出，關稅並非美國政策核心目的，而是談判工具。他回顧美國總統特朗普陣營於2024年底提出、外界俗稱“海湖莊園協議”的《重構全球貿易體系指引》，內容早已揭示美國運用關稅作為槓桿，換取他國重大產業投資，並在貿易與安全議題上爭取更有利條件。



陳冲整理該協議至少三項與關稅談判高度相關的重點，包括以取消或調整關稅換取關鍵產業投資、藉由關稅創造談判籌碼以迫使他國在貿易與安全議題讓步，以及透過關稅政策的反覆與不確定性，製造恐懼與疑慮、放大談判壓力。陳冲說，這些策略在過去數月的國際談判中屢見不鮮，並非臨時起意。

