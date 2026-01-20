柯文哲批蔣萬安　藍軍嗆活路衹有一條別天真

國民黨青年軍賴苡任提醒柯文哲，得理饒人，避免酸言酸語，要罵就去罵民進黨。（賴苡任安迪臉書） 中評社台北1月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲18日批評中國國民黨籍台北市長蔣萬安推營養午餐免費政策是“騙票”，外界關切藍白合作是否生變？國民黨青年軍賴苡任強調得理饒人，要罵去罵民進黨。最強菜農林佳新表示，衹有下架民進黨，柯跟民眾黨才有活路。從土城出來到現在柯還以為自己會被宣判無罪，別天真了！



賴苡任19日在臉書發文指出，過去一年藍白政治人物及支持者都在約束自己，因為彼此都知道合作的前提是“得理饒人”，避免“酸言酸語”，要罵去罵民進黨。大敵當前，如果真的很想嘴，民進黨有一籮筐的事可以嘴。破壞這一年來好不容易建立起的互信及氛圍，對誰都沒有好處，衹有賴清德會躲在“總統府”里偷笑。



同日，林佳新在臉書表示，柯文哲腦子很清楚，批評蔣萬安是最安全的事，其他的還是以民眾黨主席黃國昌所謂的現任優先為主軸。但柯文哲忘了一件事，“你活著，民進黨睡不著”。過去他對柯的批評從來都只是認為，要搞清楚民進黨的態度，只是到今天，柯還是天真了。從土城出來到現在柯還是以為自己會被宣判無罪！



林佳新認為，柯文哲繼續吃國民黨豆腐是民進黨樂見的，國民黨鷹派會抬頭，因為地方選舉講究的是地方派系的拳頭大小。簡單說民眾黨沒那麼多將星可用，能動搖幾個藍營執政縣市大家都心知肚明。我們想要下架民進黨，請柯文哲別讓國民黨鷹派抬頭，“我這斑鳩派都請你該閉嘴就閉嘴一下”，因為“你活著，民進黨睡不著”。



林佳新提醒，這個大原則下，衹有下架民進黨，柯文哲跟民眾黨才有活路可走，不然“包括黃主席、我，都甚是擔憂”。