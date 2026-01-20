盧秀燕秀台中多功能防災包　每人都應準備

台中市長盧秀燕宣導防災避難包。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，亮相市府消防局設計的防災避難包，該避難包除了可以做為防災避難物資整備，還可以拆解成地墊等多功能用途，盧秀燕提醒民眾，因應可能的天災人禍等緊急事態，大家都應準備防災避難包，以防萬一，她也請消防局開放設計版權，讓各機關團體有需求者，可以自行取用製作。



盧秀燕20日主持市政會議，特別介紹由市府消防局設計的多功能防災避難包，並宣布將開放設計版權，供各界自行取用製作。



盧秀燕表示，近期面對極端氣候，天災頻傳，還有外部地緣政治不穩定等因素，市府近期不但宣導加強市民朋友的防災意識，消防局並特別製作防災避難包，要讓民眾能夠在緊急事態發生時，能有所因應。



盧秀燕指出，台中市消防局設計的多功能防災避難包，在“行政院”進行“災害防救業務訪評”的時候，受到高度讚賞，因為該避難包的設計，除了放置防災物資外，還可以拆解攤開變成地墊，在避難需要打地鋪的時候可以派上用場，此外，內袋還有防災避難知識以及物資盤點表，相當實用。



盧秀燕表示，市府消防局的避難包會作為抽獎發放獎品，她也請消防局基於公益考量，開放設計版權，讓各個機關團體他可以自行製作，全民增進防災意識，多一分準備，少一分傷害。