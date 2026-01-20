柯對女選將架拐子？張啟楷：青鳥惡意解讀

民眾黨委員張啟楷接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月20日電（記者 黃偕華）昨天深夜一則台灣民眾黨前主席柯文哲對同黨女性下屬“架拐子”的影片在網路上流傳。民眾黨籍“立委”張啟楷20日表示，林昱孜是下個禮拜民眾黨要正式提名的的議員候選人，柯文哲對她非常肯定，影片中可以看出柯只是要把手抬起來，發現不小心碰到人趕快放下手，青鳥竟然惡意解讀為架柺子。



張啟楷指出，林昱孜是柯文哲跟他自己非常肯定，準備要提名的嘉義市東區議員候選人，柯文哲最近這三個禮拜到嘉義一起去掃街的時候，有時候林在旁邊沒有一起進來拍照，柯文哲還說妳要多曝光要過來，還會拉著一起拍照，柯文哲對她是高度的關切“網路上怎麼會傳這麼離譜的這個事情”？



林昱孜四年前也曾參選議員，但並未出線。張啟楷提到，這四年來她非常努力的勤跑基層，每次柯文哲去嘉義的時候，行程都是林幫忙安排。他接著說，青鳥這樣散播謠言“那真的很好”，因為讓民眾黨準備提名嘉義市東區的候選人，有一個高度曝光的時間，謝謝青鳥們。



被問到柯文哲在藍白合裡的角色，張啟楷強調，柯文哲是藍白合的催化劑，在大罷免的時候，藍白的基層為什麼可以在一起？一方面是中國國民黨的這個“立委”被罷免，一方面很多民眾也高度抗議柯文哲被司法追殺，大罷免大失敗32比0的過程裡，促進了藍白的合作。