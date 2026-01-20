新竹市警局長交接　高虹安指示首要任務打詐

新竹市長高虹安20日出席新竹市警察局長交接典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）新竹市詐騙案居高不下，財損金額也屢創新高。新竹市長高虹安20日主持新竹市警察局長交接典禮時表示，卸任的新竹市警察局長許頌嘉過去打詐成績表現傑出，她期許新任新竹市警察局長陳源輝也能首重打詐工作，保護市民免於詐騙侵害是市府的首要任務。



新竹市在新竹科學園區高科技產業帶動下，年收入屢創全台之高，但詐騙案與財損金額也屢創新高。根據“警政署”165打詐儀表板統計資料顯示，新竹市2025年每十萬人受理詐騙案件共993.13件，財損金額高達新台幣5億3816.6萬元，雙雙位居全台之冠。



高虹安20日出席新竹市警察局長交接典禮時指出，卸任的新竹市警察局長許頌嘉過去打詐成績表現傑出，日前才剛獲得打詐專案全台丙組第一名的成績，因此她期許新任新竹市警察局長陳源輝也能首重打詐工作，保護市民免於詐騙侵害是市府的首要任務，她會凝聚跨局處力量，展現市府全力打擊並根絕詐騙集團的堅定決心。



負責監交的“警政署”副署長郭士傑也強調，希望新任新竹市局長陳源輝能跟在地的高科技產業結合，用最新的方法一起來對抗詐騙，讓新竹市民遭詐騙案件與財損金額能持續降低，讓所有新竹市民免於被詐騙的風險，是新竹市警局的首要任務。