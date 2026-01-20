中評現場：趙少康和鄭麗文講悄悄話互動熱

國民黨主席鄭麗文和趙少康頻咬耳朵交換意見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，藍綠白政壇大咖皆到場祝賀。其中，出席的國民黨主席鄭麗文和趙少康互動十分熱絡，坐在一起的兩人頻咬耳朵交換意見，還相視而笑，互動相當熱絡，已一掃之前黨主席選舉時，因各持立場的對立氛圍。



趙少康在去年10月中舉行的國民黨主席選舉力挺前台北市長郝龍斌，期間更多次批評鄭麗文，也大動作召開記者會，強調鄭的選情看漲背後有中共透過網路介選的因素等等，雙邊可說是殺到刀刀見骨。



鄭麗文日前前往中廣接受專訪時，透過主持人王淺秋聯繫上趙少康，兩人已握手合影破冰。今天鄭麗文受邀出席趙少康新書發表會，兩人在媒體鏡頭前的互動就相當熱絡。



這場新書發表會選在“立法院”群賢樓101會議室舉行，政壇大咖皆到場祝賀，包括國民黨“立法院長”韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍營“立委”等都會出席，是難得匯集藍綠白重要政治人物的場合。