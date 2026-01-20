陸配周滿芝涉“國安法”　一審無罪更審遭重判

台灣新住民關懷總會理事長、湖南籍陸配周滿芝（左）。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／“台灣新住民關懷總會”理事長、湖南籍陸配周滿芝，被指涉統戰活動，遭高雄高分檢依違反“國安法”起訴，去年3月，高等法院高雄分院判決她無罪。但檢方不服提起上訴，“最高法院”認為此案仍有疑點未釐清，撤銷原判決並發回更審，高雄高分院審理後逆轉，認定周滿芝違反“國安法”改判有期徒刑8年，可上訴



《中央社》報導，台灣高等法院高雄分院上午9時30分更1審宣判，依周滿芝涉犯“國安法”逆轉改判有期徒刑8年，全案可上訴。周滿芝本人今天未到庭聽判。詳細判決理由仍未公布。



據高雄高分檢調查，周滿芝原為“陝西省愛國主義志願者協會”成員，2014年入境台灣結婚取得身分證後，陸續擔任“高雄市新住民姐妹關懷協會”及“台灣新住民關懷總會”理事長。檢方指控她受該協會執行長崔國衛吸收與指示，在台發起並籌備成立分會，並加入中國“統一戰線委員會”，執行統戰任務。



判決資料顯示，周女曾於2017年前往中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求資助在台發展組織。隔年又與崔等人簽署“中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言”，合議以“高雄市新住民關懷協會”名義推動“一國兩制”等統戰工作。高雄高分院一審時認為，檢方所提事證無法證明周女遭對岸吸收，亦未舉證她有接受中國資金或招攬新住民、陸配等具體行為，因此判決無罪。



但“最高法院”指出，一審主要採信“調查局”函文，卻未採納“國安局”先前提供的資料。該資料顯示，上述組織涉及中共黨組織幹部及現職黨政軍人士參與，此部分尚未釐清，應進一步調查，裁定撤銷原判決，發回高雄高分院重新審理。經重新審理後20日早上更一審宣判，周滿芝依違反《“國安法”》改判有期徒刑8年，可上訴。