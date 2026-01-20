藍黨團聯手全教總　批官方惡修教師解聘法

國民黨團召開“惡修 學校教師解聘辦法 請教育部懸崖勒馬!”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團今日偕同教師工會總聯合會召開記者會，痛批“教育部”日前修正的《教師解聘辦法》不僅未解決濫訴問題，反而疊床架屋增加行政負擔，恐導致“防禦性教學”並加劇教師出走潮。黨團與全教總嚴正要求“教育部”懸崖勒馬，應實質審查該行政命令，建立第三方公正機制，並給予遭停聘後回復名譽的教師合理補償，以此重建校園信任並保障學生受教權。



國民黨團20日召開“惡修 學校教師解聘辦法 請“教育部”懸崖勒馬！”記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、“立委”李彥秀、教師工會總聯合會理事長侯俊良、“國會”聯絡人羅德水、社發部主任王英倩出席。



台“教育部”近日公布修正《高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《成績考核辦法》，原意是為瞭解決校園不適任教師問題，卻引發基層教師與在野黨強烈反彈。



對此，國民黨團書記長羅智強表示，“教育部”聲稱修法是為瞭解決老師被濫訴的困境，但現實卻是引發教師群情激憤。他指出，新辦法並未解決濫訴，因為只要有人不滿就能發動調查，現在還多了一個“審查會議”，程序更加繁瑣。羅智強擔憂這將造成“防禦性教學”，老師為了避免動輒得咎、吃上官司，將不敢採用新的教學方式或深入輔導學生，最終造成老師、學校、家長與學生的“三輸”局面。他批評“教育部”若不懸崖勒馬，將使優秀教師持續退場，把老師當成次等公民對待。



李彥秀形容“教育部”交出的是一張“不及格的考卷”，修法結果越修越糟。她提到，現在連透過1999專線的匿名檢舉都能讓學校人仰馬翻，基層教師原本期待減少行政作業，現在卻要寫更多檢討報告。李彥秀認為，“教育部”不瞭解基層現場，導致師生關係失序，她建議應引入“第三方公正機制”來進行專業認定與調解，而非讓行政流程內耗，同時也應加強制度的透明度與中立性，避免球員兼裁判的疑慮。

