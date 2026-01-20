鄭麗君：赴美企業信保專款上限百億美元

“台美關稅談判說明記者會”，鄭麗君發言。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。“行政院副院長”鄭麗君今天在記者會上首度說明規劃，預估信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元，將分5期規劃，由“國發基金”及公民營銀行共同參與。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。



鄭麗君指出，台灣提出企業自主規劃2500億美元的產業投資，以及台灣政府以信用保證機制來支持金融機構提供2500億美元上限的授信額度。前者是政府對赴美投資的高科技產業訪查後所瞭解的未來投資規劃，也包含了企業已經在進行的投資計劃。



對於政府信用擔保2500億美元部分，鄭麗君表示，雖然美國政府的貿易協議聯合事實清單（Fact Sheet）寫的是“at least（至少）”，但在投資合作備忘錄（MOU）中載明的文字是“up to（上限）”，Fact Sheet屬於新聞稿性質，未來執行會依據雙方簽署的MOU。



鄭麗君解釋，這個模式與日本、韓國的出資模式不同，台灣的信保模式並非政府出資模式，這是基於過去產業成功的經驗，即由企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。

