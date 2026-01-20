駁盧特尼克5千億美元說　卓榮泰：MOU沒寫

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判15日在華府結束總結會議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對外表達，台灣5000億美元赴美投資是一筆頭期款。“行政院長”卓榮泰20日數度強調並非這個數字，他表示，一切談判結果以雙方MOU談定的文字記載內容，2500億美元是由台灣企業自主投資，另外的2500億是政府信保協助台灣產業，這兩個絕對是分開的。



卓榮泰強調，這才是正確的資訊，其他的新聞稿或“若干發言”，還是得扣在MOU中。



盧特尼克美在美台簽約後接受《CNBC》專訪表示，除了台積電以外，所有相關零組件與配套產業都必須進駐美國，未來將有數百家公司落腳美國，並興建大型半導體工業園區。他說：“我們要把半導體帶回美國。這正是這項計劃的意義所在，這5000億美元是一筆頭期款，用來把半導體帶回美國。”



負責對美談判的“行政院副院長”鄭麗君也說，台美投資MOU的內容，台灣以台灣模式載明在台美投資MOU中，我們提出企業自主規劃2500億美元的投資，及台灣政府以信用保證機制支持金融機構提供“上限”2500億美元的授信額度，這與日韓政府直接出資模式不同，台灣的信保模式不是政府出資模式。



鄭麗君強調，台灣與美方溝通是與日韓出資給美國，且還要獲利分擔，台美目的是合作打造供應鏈，不適合採用日韓模式，是台美合作創造台企業願意且在美國有利環境的投資，才可能共同打造供應鏈，都是以產業自主、支持產業為基本原則，並沒有所謂補充差額條款。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。



鄭麗君表示，台美投資MOU中載明，台灣企業自主規劃2500億美元投資，政府以信保機制支持金融機構提供“上限”2500億美元的授信額度，也許美國政府新聞稿寫的是“至少”，但在MOU中載明文字是上限2500億美元，未來執行的會是台美雙方簽署的MOU。

