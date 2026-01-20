鄭麗文：僅一次對趙少康生氣　他不選黨主席

國民黨主席鄭麗文分享往事，一旁坐著的趙少康也笑了出來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，藍綠白政壇大咖皆到場祝賀。出席的國民黨主席鄭麗文在會中爆料說，她認識趙少康這麼多年，唯一一次對趙生氣，就是趙4年前說要選黨主席後又沒選。



鄭麗文說，當時她真的蠻生氣，因為興致勃勃已幫忙想好很多輔選的計劃，但最後趙少康選擇不選，讓她一時無法釋懷。鄭講到這段時，還看著台下的“立法院副院長”江啟臣（當時的黨主席）笑說“這也是罪魁禍首嗎？不是，是當事人之一”，讓一旁的趙少康也笑了出來。



這場新書發表會選在“立法院”群賢樓101會議室舉行，政壇大咖皆到場祝賀，包括國民黨“立法院長”韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、前“考試院長”關中、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍營“立委”等都出席，是難得匯集藍綠白重要政治人物的場合。



鄭麗文在會中表示，她第一次見到趙少康是大學一年級，當時趙與民進黨前主席謝長廷在台大體育館公開辯論，自己那時候是謝的啦啦隊，只是人生真很特別，趙後來變成她老闆，她進出飛碟與News98電台多次，在趙少康麾下主持節目，那段時間是歲月靜好的時刻。



鄭麗文提到，趙少康也曾出賣她一次，就是八年前擔任國民黨主席的吳敦義邀請她擔任黨副祕書長，輔選當時為“立委”的盧秀燕選台中市長，當年也是韓國瑜選高雄，韓流要起來那年，她本來拿趙當擋箭牌婉拒，結果趙少康竟向吳敦義說她去幫忙沒關係，讓她只好請假電台工作去助選。

