韓國瑜：趙少康新書看得很爽　像吃麻辣火鍋

韓國瑜致詞，讓趙少康與國民黨主席鄭麗文也不禁笑了出來。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月20日電（記者 黃偕華）前中廣董事長趙少康20日於“立法院”舉行新書發表會，現場藍白大咖匯集，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、書記長鍾佳濱也出席。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜致詞時表示，新書中有台灣民主政治過去幾十年發展、七十年來藍綠之間的變化，他建議台灣凡是想要從政的朋友可以讀一讀這本書。



韓國瑜形容，看完這本書就一個字“爽！”很爽！跟吃了麻辣火鍋一樣，不是選了清粥小菜，整個自傳寫起來開朗、明快、磊落、不拘泥。他說，趙少康經歷了三次生死之間邊緣的煎熬，思維有所改變，所以決定出這本自傳，非常值得我們再三去閱讀。他建議，在台灣凡是想要從政的朋友，可以讀一讀這本書；想瞭解藍綠之間的變化，也可以讀這本書。



趙少康今天舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，出席者包括“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、民眾黨主席黃國昌、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌、前“考試院”院長關中、電視製作人王偉忠、作家張大春、數十位藍白“立委”、議員等。

