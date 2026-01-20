坦承犯行且無前科　趙少康亮票案獲緩刑

趙少康20日舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電／前中廣董事長趙少康去年7月26日罷免案投票時亮票，北院20日依違反選罷法判拘役55天、可易科罰金。另考量趙少康坦承犯行且無前科紀錄，宣告緩刑2年，須支付公庫新台幣5萬元。可上訴。



《中央社》針對緩刑理由，台北地方法院發布新聞稿指出，趙少康之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後勇於承認錯誤。坦然面對司法訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，因此所宣告之刑以暫不執行為適當。



量刑理由部分，北院表示，趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知台灣民主轉型的艱辛，更應遵守選舉規範，竟出示圈選內容供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。



北院指出，考量趙少康終能坦承犯行，再斟酌他並無前案紀錄，依犯選罷法投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪，處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日；緩刑2年，並應於判決確定翌日起6月內，向公庫支付5萬元。



台北地檢署起訴指出，趙少康於去年7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定。步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場選務人員提醒應將選票折好，竟先後2次將圈定內容出示供現場記者拍攝。北檢去年11月間依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。