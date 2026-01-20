雲林鄉親海外遭扣押55天　感恩韓國瑜助返台

韓國瑜與藍委張嘉郡會見剛從阿布達比歷劫歸來的雲林鄉親陳世勝夫婦後舉行記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日與國民黨籍“立委”張嘉郡共同會見剛從阿布達比歷劫歸來的雲林鄉親陳世勝夫婦，陳太太特地致贈親手準備的感謝卡片給韓、張兩人，場面溫馨。韓國瑜除慰問兩人辛勞，也呼籲外交系統應建立更完善的海外旅遊安全網，避免類似科技烏龍再次造成民眾恐慌。



據瞭解，陳世勝去年底在阿布達比轉機時，因當地機場AI系統發生嚴重誤判，遭錯誤標記為通緝犯並扣押長達55天。此次救援行動由身為雲林張家一員、被視為下屆縣長熱門人選的張嘉郡，在韓國瑜指示下積極奔走，最終成功協調台外交系統助陳世勝洗刷冤屈。



此次事件主角陳世勝來自雲林，這讓參與救援的兩位政治人物與地緣關係緊密連結。“立法院長”韓國瑜身為“雲林女婿”，與雲林淵源頗深；而第一線執行救援的張嘉郡，出身雲林張派政治世家，雖目前擔任不分區“立委”，但被外界視為代表國民黨角逐2026年雲林縣長的強棒，此次服務鄉親的行動力備受矚目。陳世勝原本計劃與妻子楊麗華前往歐洲旅遊，不料去年11月24日在阿布達比機場轉機時，竟因人臉辨識系統嚴重失誤，被錯誤標記為涉及財產侵占的通緝犯，導致護照被扣、無辜受困異鄉近兩個月。



張嘉郡首先還原救援始末，指出這對夫妻原本開心的歐洲行瞬間從天堂掉入地獄。她透露，韓國瑜在獲知此事後，第一時間便強調“這是我們雲林鄉親”，指示必須積極協助，促使她立即聯繫陳太太並展開跨海救援。張嘉郡表示，從最初的驚恐到確認是系統錯誤，再到解決證件遺失問題，過程波折不斷，每一環節都考驗著救援團隊的應變能力。

