民眾黨四委員辭行　爭相擁抱韓國瑜氣氛熱烈

民眾黨委員向韓國瑜辭行，民眾黨委員麥玉珍主動給韓國瑜一個擁抱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨四位“立委”即將於一月底卸任，今日特別向中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜辭行，場面從嚴肅的政治拜會意外演變成“擁抱大會”。民眾黨籍“立委”林國成、張啟楷、麥玉珍與林憶君，將於2月1日交棒給新任不分區“立委”，四人為感謝韓國瑜過去兩年在議事攻防中的協調與支持，特地相約拜會。



整個會談氣氛輕鬆，韓國瑜更以鐵打的“立法院”，流水的“立法委員”妙語形容議場生態。活動尾聲合影時，麥玉珍率先送上大擁抱，引發張啟楷跟進喊著也要抱，原本已拍完照的林國成與林憶君見狀也折返加入，四人輪番與韓國瑜相擁道別，展現跨黨派的深厚私交。



此次拜會源於民眾黨黨內獨有的“兩年任期制”條款，現任八席不分區“立委”分為兩梯次，前四位委員將在1月31日卸任，交由後續名單遞補。這屆“國會”呈現三黨不過半的“朝小野大”局面，議事運作充滿挑戰，四位白營“立委”在離任前夕，除了進行工作交接，也特別安排時間向主掌“立法院”兩年的韓國瑜致意，回顧過去在法案推動上的合作點滴。



會面剛開始，林國成就以“老朋友”破題，回憶起過去他在擔任台北市議員時，與時任北農總經理韓國瑜的交情，指出雖然即將卸任，但這份私交與感恩之心不會改變。張啟楷則將話題帶回“立院”實績，細數包括《新住民發展條例》、公糧收購及加薪二法等法案，強調在朝野攻防如此激烈的環境下，若無韓國瑜居中協調斡旋，這些法案根本難以過關。張啟楷隨後也向韓報告四人動向，林憶君與林國成將分別回歸藥師公會全聯會與總工會服務，麥玉珍續推新住民權益，他自己則將返鄉嘉義投入選舉。

