許淑華宣布日月潭導入電動巴士　創乾淨景區

南投縣長許淑華體驗電動大巴客運。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月20日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“南投縣新闢客運路線通車典禮”，宣布串聯南投縣草屯鎮、南投市、高鐵彰化站的6673線通車，未來投彰兩地民眾交通更便捷，此外，同時導入3輛全新

電動大客車，投入日月潭等景區公共運輸接駁，營造低碳環保的景區籍旅運環境。



南投縣政府20日在南投轉運站預定地舉辦新闢客運路線“6673草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站”暨電動巴士通車典禮，許淑華主持活動，並與副縣長王瑞德、“交通部”公路局、日月潭風景區管理處等代表共同剪綵，宣告新闢路線啟用。



許淑華表示，南投地區南下的公共運輸選擇相對有限，民眾前往彰化、雲嘉地區通勤、就醫及旅遊常面臨轉乘不便等問題。此次新開通的公路客運6673路，串聯南投縣草屯鎮、南投市、高鐵彰化站，可望支持民眾通勤、就醫與旅遊需求，減少自用車依賴，將大幅改善南下客運量能不足的狀況，提升整體旅運效率，提供民眾更快捷的交通選擇。



許淑華並宣布，為了讓民眾熟悉新闢路線，將提供為期3個月的乘車優惠活動，自今年1月21日到4月30日止，每趟次乘車優惠價僅需新台幣10元，歡迎大家踴躍搭乘。



此外，許淑華表示，縣府積極營造低碳環保旅運及乾淨景區環境，同時導入3輛全新電動大客車，將服務“埔里鎮－日月潭景區－頭社路線”、“台灣好行日月潭環潭路線”、“南投縣市區－埔里－暨南大學路線”，展現南投在交通服務與低碳運輸的雙軸推動成果。