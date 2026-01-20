綠拱選台北市長　鄭麗君：10年考古題了

鄭麗君雲淡風輕地笑回參選台北市長議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判15日結束總結會議，綠營形容負責對美談判的“行政院副院長”鄭麗君是“立功”，頻頻點名鼓勵參選台北市長。“行政院長”卓榮泰20日在記者會上，也花大篇幅誇讚鄭麗君近半任期一肩扛起對美談判的壓力。



不過，鄭麗君面對參選台北市長的提問時，則雲淡風輕地笑說，這是10年來的考古題了，過去她的回答都算是，她是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。



在2022年鄭麗君剛卸任“文化部長”時，曾被點名參選台北市長，但鄭麗君對外回應都是，“目前沒有規劃”、“人生沒思考過選舉”。鄭麗君過去10年間，面對參選台北市長話題的態度始終都強調“無規劃”、“沒思考過”。



2026台北市長選戰腳步逼近，中國國民黨籍台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨人選至今仍未定案，在藍大於綠的選民結構下，綠營內部傾向以“徵召”方式產生參選人，過去也曾傳出綠委王世堅、吳思瑤等人被點名，一度有聲音指向“行政院長”卓榮泰可能親自上陣，近期則轉向鄭麗君。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。

