民進黨湧言會10新人亮相　力拚議員選舉

民進黨湧言會舉行“十一登場，勢不可擋”2026全台議員參選新人記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月20日電（記者 張穎齊）民進黨湧言會20日舉行“十一登場，勢不可擋”2026全台議員參選新人記者會，湧言會召集人王定宇領軍，公開亮相11名湧言系新人。與會者多為30至40歲世代，男女比例均衡，力拚年底地方選舉。但獨缺曾揚言退出湧言會的新北市議員張志豪。



湧言會成立於2020年，創辦人為已故三立電視董事長林崑海，昔稱“海派”，不少謝長廷系統人馬加入，2018年曾與英系黃承國系統結盟，名為“海“國會”，目前在民進黨中央有1席中常委、1席中執委、1席中評委，王定宇現為核心領導之一。



湧言會20日於台大校友會館舉行“十一登場，勢不可擋”2026全台議員參選新人記者會，與會的有湧言會領導人王定宇、“立委”林楚茵、黃捷，以及台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、基隆市議員鄭文婷、10名新人。



湧言會此次亮相的11位新人包括台北市議員擬參選人松山／信義郭凡、中正／萬華康家瑋、大安／文山劉品妡；新北市中和張志豪（未出席）；台南市中西區／北區林建南、東區卓佩于；高雄市左營／楠梓張以理、鳳山鄧巧佩、前鎮／小港黃雍琇、大寮／林園蔡昌達、平地原住民巫振興。其中劉品妡等人年輕活力姣好，接棒“口譯哥”趙怡翔，特別受到眾人及媒體關注。

