沒日沒夜　楊珍妮談對美關稅談判艱辛哭了

台“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）“行政院”20日上午召開台美關稅談判說明記者會，“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說明關稅談判艱辛時二度哽咽掉淚，自嘲是自己太愛哭。記者會結束後，“行政院長”卓榮泰等擁抱鼓勵，加油打氣。



“行政院副院長”鄭麗君補充說，這段時間她與楊珍妮2人過著沒有時差的生活，還曾經凌晨2、3點才離開經貿辦。即便是美方通知凌晨5點半開會，經貿辦人員也必須提早準備，相當辛苦。



楊珍妮現年72歲，“經濟部”技術官僚出身，曾任“經濟部國際貿易局局長”、台灣美國事務委員會主任委員。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。



楊珍妮在記者會上談到對美談判的艱辛時，一度哽咽地說，她向賴清德、蕭美琴、“國安”體系、“行政院”團隊及經貿談判辦公室人員日夜陪伴與支援表達感謝。正是因為府院提供明確政策立場與談判方向，才讓談判團隊在關鍵時刻該堅持就堅持、該爭取就爭取，並在上周簽署台美投資MOU。除感謝長官支持指導外，也感謝相關單位對經貿辦協助，她更感謝同仁日夜陪伴。



楊珍妮說，昨天返台在桃園機場看見卓榮泰、張惇涵接機時，流下感動的淚水。因為她完全沒料到卓、張2人會來，當時就像回家看到家人，只差沒擁抱。感謝這一路以來的支持，深感談判團隊做得是一項有意義的事，應該更努力往前走。



楊珍妮自嘲道，對於家人一路支持感到很感動，“touch my heart”，“我這個人很愛哭”，當她談起經貿辦同仁的日夜陪伴，再度哽咽。