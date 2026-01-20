台美關稅調降　林松益：匯率是關鍵要穩貶

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長陳松益接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月20日電（記者 莊亦軒）台美對等關稅協議確定降至15%，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）副理事長陳松益20日在記者會中表示，“匯率”仍要長期“穩（定）、貶（值）”，工具機競爭“超韓趕日”指日可待。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）於20日舉辦“TMTS 2026暨工具機產業展望記者會”，關稅問題受矚目。



林松益則提到，工具機產業是打群架，台美對等關稅稅率爭取到15%、且不疊加，是“利多、振奮”消息，預期整體產業可谷底反彈。不過，林松益話鋒一轉，強調“匯率”仍是關鍵，他舉出，台灣的主要競爭對手國日本與韓國，自2021年起日本貶值近4成、韓國3成，而台灣僅一成，這樣“競爭起跑點還是輸給別人”。他期待，新台幣匯率也能追上來，“超韓趕日”是指日可待。



林松益表示，最怕就是不確定性因素，不確定性因素大家不敢下單，大家都在觀望這就是非常地慘，我認為我們有機會把供應鏈再重組、再升級，把斷掉的供應鏈協力廠商拉回來。



林松益會後受訪補充，只要有韓國貶值幅度的3成，台灣競爭力絕對超越，並且喊話政府，匯率問題就“穩貶”2字，即“穩定、貶值”。林松益強調，匯率問題仍比關稅重要，畢竟廠商不是衹有出口美國市場，其他非美市場也要兼顧。



林松益表示，台灣工具機具高度韌性，最怕的就是不確定因素，隨著關稅等不確定因素解除，可望撥雲見日，未來是會更好的。