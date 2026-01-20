藍白圍繞　柯建銘問大和解咖啡何時續杯

民進黨團總召柯建銘致詞。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月20日電（記者 黃偕華）前中廣董事長趙少康20日舉辦新書發表會，藍綠白大咖聚集。台灣民眾黨主席黃國昌發言時說，30年前的大和解咖啡，對如今的台灣可以帶來很多的啟示。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘發言時先是自嘲，說他是“萬藍叢中一點綠”，接著說，他只想問什麼時候大和解咖啡可以“續杯”。



《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，現場政要雲集，包含“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、民眾黨主席黃國昌、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌、前“考試院”院長關中、製作人王偉忠、作家張大春、數十位藍營“立委”、議員、兩位白營“立委”以及民進黨團幹事長鍾佳濱等人。



黃國昌致詞時提到，30年前趙少康與時任民進黨黨主席的施明德，有那個氣度、胸襟及視野，為了台灣坐下來，試圖跨越彼此政治上面的歧見，想要幫當時混濁的政壇打出一個新的道路，30年前的大和解咖啡，看來可以帶來很多的啟示跟形式。他說，賴清德也曾經邀“立法院院長”韓國瑜喝大和解咖啡，但是有沒有那個心？做成那樣的事？看最後的結果，其實大家都能了然於胸。



柯建銘則先是自嘲，受趙少康邀請來參加這場發表會，他知道今天來一定是“萬藍叢中一點綠”。他指出自己跟韓國瑜、趙少康是1993年的同事，那時候趙已經是第三屆的“立委”，是政治的前輩，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，過往的歷史從他眼中走過。他話鋒一轉說，此時此刻心裡想問一句話，大和解咖啡什麼時候“續杯”，在場眾人紛紛鼓掌，也令人留下不少的想像。