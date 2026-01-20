關稅底定　工具機公會：美國市場有望成長

台灣工具機暨零組件工業同業公會於20日舉辦“TMTS 2026暨工具機產業展望記者會”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月20日電（記者 莊亦軒）台美對等關稅協議確定降至15%，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長、永進機械總經理陳紳騰20日在記者會中表示，在台灣的製造業都會受到關稅影響，全球在關稅明朗化後，客戶還是需要採購設備。他預估，美國市場今年有望成長6－8%。



台灣工具機暨零組件工業同業公會於20日舉辦“TMTS 2026暨工具機產業展望記者會”，關稅問題受矚目。



陳紳騰表示，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原 MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，是今年產業翻轉重要契機，意味台灣擠身美國主要逆差國中的“最優惠盟國待遇”，更讓台灣在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平，他預估，美國市場今年有望成長6－8%。



陳紳騰指出，近期來講跟ICT產業有關的都不錯，近期的PMI指數都在50以上。製造業在台灣都會受到關稅影響，全球在關稅開始明朗後，客戶還是有採購設備的需求。歐洲有無人機、“國防”需求，台灣廠商在東南亞投資看起來有正向發展。2026年針對新設備、技術做投資，客戶看到關稅底定後會開始投資採購新設備。

