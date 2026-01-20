新系獨大？綠營湧言會李宇翔：須靠個人特質

民進黨籍湧言會新北市議員李宇翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）針對民進黨主席賴清德執掌後，新潮流賴系獨大傳聞不絕於耳。民進黨籍湧言會新北市議員李宇翔接受中評社訪問表示，民進黨是大鳴大放的政黨，他在競選2022新北市議員的確也面臨過強大的派系競爭，但他認為關鍵最終在於，須靠候選人的個人特質與民眾認同。



面對各界關注民進黨內派系勢力、尤其新潮流賴系是否過於強勢？李宇翔表示，派系強不強大不是最重要的關鍵，當年他參加初選時，也面對強大派系競爭，但最終還是要看誰能獲得人民支持，候選人若能勤跑基層、提出好政策，就能脫穎而出。



現年33歲的李宇翔，出生於新北市，台灣大學農業經濟學系研究所碩士在職專班、政治大學東亞研究所法學碩士。歷任2024賴清德新北競選總部發言人、2020新北市小英青年後援會會長、前“立委”趙天麟“國會”辦公室副執行長、新北市議員何博文辦公室主任、新北市議員鍾宏仁辦公室副主任、民進黨新北市黨部執行委員等。曾因去年7月26日民進黨大罷免大失利，要求賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘辭職，而聲名大噪。



對於李宇翔曾勇於點名賴清德、卓榮泰、柯建銘辭職，為大罷免大失敗負責，被各界認為“敢言不畏權勢”、“黨內良心”。



李宇翔表示，民進黨一向是大鳴大放的政黨，不同意見本來就是民主常態，民進黨的優點就是容得下不同聲音。比方在初選階段各派競爭，但初選結束後大家會團結一致，全力支持勝出者。這就是民主制度的價值所在。



李宇翔說，而湧言會一直扮演民進黨內新世代培育系統的角色，從地方到中央，持續挖掘青年人才。上一屆他也是湧言會推出的新人，如今再看到更多年輕人站上舞台，心裡非常感動。湧言會給予年輕人機會，也願意做他們的後盾，讓他們在初選與大選中都有發揮的空間。湧言會長期致力於發掘青年人才、提供舞台，這次推出的11位新人都是地方歷練扎實、具備專業與服務精神的一時之選。

