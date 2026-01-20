楊珍妮：美方要求台灣全面開放市場

楊珍妮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電／台美關稅談判15日結束總結會議，台獲對等關稅15%不疊加的成果。未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議（ART），外界關心台灣市場開放幅度。“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮20日表示，美方要求台灣全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考台灣與他國FTA開放情形。至於進口美製車關稅稅率是否調降，楊珍妮說，汽車市場開放會在開放的範疇內跟美進行協商。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，出席者包括“行政院長”卓榮泰、赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“國發會副主委”詹方冠。



楊珍妮在說明時提到，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考台灣與他國FTA開放情形，但台灣將秉持守護“國家”及產業利益、糧食安全、“國防”韌性等原則跟美方討論，目前降稅產品考量因素包含，一、美國無產製且台從未自美進口。二、減讓關稅有助減少台進口產品成本。三、對美降稅只會替代他國進口產品。四、有助台消費者多元選擇，市場定位與我產品有區隔性。



至於美製車關稅稅率是否調降，楊珍妮說，汽車市場開放的降稅會在這一大塊裡面跟美方進行協商，未來文本都要整個送給“立法院”進行審議。