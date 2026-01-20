中評現場：卓榮泰大誇鄭麗君有這目的？

卓榮泰與鄭麗君在記者會上多次交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，“行政院長”卓榮泰花了一大段時間誇讚鄭麗君9個月來一肩扛起對美談判的壓力，與當年時任“衛福部長”陳時中被綠營捧成“防疫英雄”的手法相似。由於卓榮泰也被綠營不少人點名參選台北市長，卓誇讚鄭的舉動，是否正在捧鄭麗君參選台北市長？耐人尋味。



台北市在藍大於綠的選民結構下，綠營挑戰台北市多以失敗告終，包括2018年的姚文智、2022年的陳時中。而目前挑戰2026台北市長的人選，民進黨始終未有定案，過去曾傳出綠委王世堅、吳思瑤等人，但王、吳2人能閃就閃，隨著時間推移甚至也點名卓榮泰親自上陣，但披民進黨戰袍選台北市，又與台灣民眾黨交惡，無異於是當“炮灰”，卓榮泰自然也是能躲就躲。



“行政院”20日召開“台美關稅談判說明記者會”，卓榮泰一開始就大力誇讚鄭麗君9個月來花費大量心思在對美談判工作上，在應對媒體問答時，也將大部分的時間都留給鄭麗君。卓做球給鄭的動作，等於是將鄭捧得高高在上，宛如民進黨的政治新星一般，畢竟身居對美談判核心的角色，正是民進黨最佳的大內宣著力點。



不過，台灣為爭取美國對等關稅降到15%的代價與條件，並未對外公布，開放美國農產品、降低美國汽車關稅等傳言滿天飛，身為談判代表的鄭麗君自然知道“未爆彈還未消”，數周後與美簽署台美對等貿易協定（ART）時，自然都得老實交代，屆時恐怕台灣社會又是另一幅光景。



面對卓榮泰的吹捧，加上媒體追問參選台北市長的議題，鄭麗君十分淡然，雲淡風輕地笑說“這是10年來的考古題了”，鄭麗君邊說還不忘邊意味深長地看了卓榮泰一眼。鄭麗君在記者會結束後，卓榮泰與“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮“愛的抱抱”打氣時，一旁剛與卓握過手的鄭麗君也嬌嗔“院長，我都沒有”，卓、鄭才笑著擁抱，2人之間的氛圍耐人尋味。