黃國昌等6白委2/1去職　陸配李貞秀等接棒

台灣民眾黨“立委”黃國昌(中)等6人已請辭，2月1日生效，陳昭姿(左二)續任。(中評社 資料照) 中評社台北1月20日電／台灣民眾黨執行不分區“立委”2年條款，“立法院”人事處發函，包含黃國昌、林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊等6人於2月1日辭去“立委”職務，陸配李貞秀等6人接棒。



不過，全台5位村里長去年因陸籍問題，被“內政部”依“國籍法”規定要求解職，2月遞補成為民眾黨不分區“立委”的李貞秀有陸配身份，恐也面臨此問題。



“立法院”今天中午召開程序委員會，民眾黨6位“立委”的相關文書在議事處編列的報告事項中出現，雖然程序委員會並未排定23日院會議程，但這項請辭案應可順利排進當天院會報告事項。



《中央社》報導，請辭名單中未見民眾黨“立委”陳昭姿、劉書彬，2人將先續留“立法院”。



根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。



為貫徹民眾黨不分區“立委”2年條款，黃國昌等人於月初已簽辭職書。“立法院”人事處擬具函文，表示民眾黨不分區“立委”林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去“立委”職務。



不過陳昭姿與劉書彬2人將續留“立法院”。陳昭姿部分，前民眾黨主席柯文哲日前解釋，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓她在任內完成代理孕母相關法案；劉書彬則是去年3月14日才遞補“立委”，任期尚未滿2年。