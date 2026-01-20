新北市民調：李四川44%碾壓黃國昌、劉和然

台北市副市長李四川。（中評社 資料照) 中評社台北1月20日電／《TVBS民調中心》20日公布2026新北市長最新民調結果顯示，若確定藍白合，中國國民黨籍台北市副市長李四川支持度領先民進黨籍“立委”蘇巧慧15個百分點，台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍新北市副市長劉和然則皆落後於蘇巧慧。



如果國民黨與民眾黨是採用三位有意參選人同台競爭提名的方式，民調顯示，有44%新北市民支持李四川擔任新北市長，18%支持黃國昌，7%支持劉和然，另外32%民眾沒有表示意見。整體而言，李四川在三位藍白可能人選中，支持度明顯領先。



民調顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派台北市副市長李四川，與民進黨“立委”蘇巧慧對決，李四川47%、蘇巧慧32%，李領先15個百分點。



交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，25%未表態；30歲以上市民支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，其中50-59歲民眾對李四川支持度最高。



在地區方面，板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度為43%最高，高於李四川40%，17%沒有意見；土城樹林地區民眾36%支持蘇巧慧，也有38%支持李四川，意見較為分歧，26%沒有意見；其他地區支持李四川比例皆高於蘇巧慧。



而如果藍白共同推派黃國昌，則蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌33%，雙方差距6個百分點，另外28%民眾未定。



​ 若藍白共同推派劉和然，蘇巧慧支持度為38%，劉和然29%，蘇巧慧領先9個百分點， 33%未決定​。



本次調查是TVBS民意調查中心於1月6日至16日18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。