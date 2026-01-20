台南第二監獄迎馬年　布置花燈“七喜春來”

台南六甲山區的台南第二監獄，營造出層層交錯的“燈籠海”，點亮年節氛圍。（南二監提供） 自高處垂落、氣勢磅礡的“燈籠瀑布”，營造喜氣迎新春。（南二監提供） 中評社台南1月20日電／台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈“七喜春來”，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說，花燈點亮後，不僅提升夜間道路能見度、守護往來安全，也為機關“注入溫暖光明與新春希望”。



2024年台灣燈會競賽，其中“燈王”為“法務部”矯正署台南第二監獄作品“鰲龍騰躍揚府城、‘國運’昌隆慶400”。2025年台灣燈會花燈競賽在桃園舉行，機關團體組“燈王”，由台南第二監獄藝術班，繼續以“藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園”作品連霸。



陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，過往即關注行車安全議題。監內藝術班連續兩屆榮獲“台灣燈王”殊榮，花燈工藝已具相當水準。馬年主題花燈“七喜春來”，不僅是藝術教化成果的具體展現，更兼具環境美化與迎賓意象。向來訪民眾傳遞新春祝福，也為社會安全盡一分心力。



該監於內部公共空間規畫多處春節藝術佈置。由藝術班收容人彩繪數百盞燈籠，依不同空間特性配置，營造出層層交錯的“燈籠海”與自高處垂落、氣勢磅礡的“燈籠瀑布”。



承辦人員表示，在柔和燈光映照下，整體空間洋溢濃厚年節氣息，“為嚴謹的機關環境增添藝術亮點與人文溫度”。



陳育鼎說，將持續推動多元藝術教化活動，深化藝術軟實力，協助收容人累積正向能量，為順利復歸社會奠定穩固基礎，迎向充滿希望的新一年。