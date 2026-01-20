府函覆“立院”：賴清德不出席彈劾審查會

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／“立法院”21日、22日將以全院委員會模式召開“賴清德被彈劾案”審查會，邀請賴清德赴“立院”說明並接受諮詢，“立法院”16日發函“總統府”。而“總統府”20日下午回函“立法院”，以“立院”無問責“總統”之權利”為由，告知賴清德不予列席。明後兩天的審查會僅由各黨團推派的“立委”發言，每人發言10分鐘，總計32人。



“立法院”16日發函給府，主旨是“本院定於本年1月21日及22日舉行全院委員會，審查“立法委員”所提之“總統”彈劾案，請列席說明，咨請查照”。而府20日下午終於回函給“立院”，但告知不便出席。據了解，回函中主訴，依據“憲法”，“立法院”並無問責“總統”之權利，因此“總統”不予出席。



根據“立法院”“彈劾案相關事務及時程表”，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的“立委”行發言，每人發言10分鐘。



而“立法院”公布的明日發言名單共11人，包含民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長羅智強；以及台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等，分別有6位國民黨“立委”、2位民眾黨“立委”以及3位民進黨“立委”。