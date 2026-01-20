李其澤：特朗普推和平委員會像密室分贓

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／美國總統特朗普19日證實俄羅斯總統普京，已被邀請加入其監督加薩地帶戰後過渡治理的“和平委員會”，且其中竟無巴勒斯坦代表。對此，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤示警，它不是一個尋求共識的平台，而是一個自上而下的殖民式託管機構。就像19世紀幾大國際列強的密室分贓，而下一個該擔心的是歐洲盟友，特別是烏克蘭的命運。



根據《中時新聞網》報導，美國總統特朗普邀請俄羅斯總統普京共同裁決加薩走廊的未來，然而他卻是一位身負國際刑事法院逮捕令、且正在歐洲戰場與西方對峙的領袖。李其澤分析，這已不再是單純的“務實外交”，而是一場地緣政治的“休克療法”。它以效率為名，對全球多邊體系與道德底線發起了最為露骨的挑戰。



支持者或許會辯解，聯合國安理會在加薩問題上的長期癱瘓，迫使美國必須另闢蹊徑。然而李其澤認為，特朗普提出的“和平委員會”並非對現有制度的修補，而是徹底的“替代”。在這個新機制中，主權平等的原則被拋棄，取而代之的是“股份制”的權力邏輯，“十億美元購得永久席位，成員由強權欽點，規則由美國總統一人拍板”。



李其澤強調，這不是21世紀法治文明的進步，而是19世紀“列強協調”機制的粗暴回歸。當國際治理被簡化為幾大巨頭的密室分贓，弱國的命運便不再取決於公理，而取決於強權的交易籌碼。



李其澤進一步指出，更令人不安的，是這個委員會內部邏輯的極度混亂。在烏克蘭的戰壕裡，美俄是死敵；在東地中海，土耳其與以色列劍拔弩張；白俄羅斯至今仍被西方制裁。將這些互為仇讎的勢力強行捆綁，只會讓所謂的“和平機制”淪為各方角力的角鬥場。



李其澤說，最為諷刺的是，這個旨在決定巴勒斯坦人命運的圓桌上，竟無一名巴勒斯坦代表。這無疑揭示了該委員會的本質，“它不是一個尋求共識的平台，而是一個自上而下的殖民式託管機構”。

