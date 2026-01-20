馬英九鼓勵訪陸　提醒鄭麗文練毛筆字

國民黨主席鄭麗文拜會馬英九，獲贈馬年掛曆，陪同者有國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲等人。(照片：國民黨提供) 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天下午和副主席張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲等人前往馬英九基金會拜會馬英九。鄭麗文在拜會後受訪表示，今天提早來向馬英九拜年，談話大部分聚焦在兩岸交流和兩岸關係的破冰上，馬非常支持也非常鼓勵。



鄭麗文提到，馬英九也分享了很多過去和中共中央總書記習近平會面的經驗、趣談，講了很多小故事，然後馬還特別提醒她，如果要到大陸去訪問的話，第一不能穿高跟鞋，第二現在就要開始練毛筆字。



鄭麗文笑著說，但她現在練可能太慢了，大家都知道馬英九的毛筆字寫得非常好，能信手拈來題字，她恐怕臨時抱佛腳也來不及了。



鄭麗文今天下午四點左右前往內湖的馬英九基金會辦公室拜會馬英九，全程約1小時結束，眾人離開時還拿到馬英九送的伴手禮“馬英九的新年掛曆”。



鄭麗文受訪時強調，馬英九在談話中一再提及，賴清德自詡是作為務實“台獨”工作者，但務實跟“台獨”在基本上是邏輯不通的，“台獨”就是一個死胡同，國際社會放諸四海，沒有人支持，是完全行不通的死路，所以未來“國家”的前途，兩岸和平至關重要，馬英九給現在的黨中央非常多的鼓勵。



至於準備重啟的國共論壇是否有確定時間？鄭麗文說，兩岸兵凶戰危全世界高度關注，中國國民黨一定要負起這個歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能够融冰化解，同時能够舒緩非常緊繃的局勢，所以希望能積極推動兩岸交流對話。



鄭麗文說，至於第一次的智庫交流活動，會等確定後，在第一時間正式召開記者會，跟大家宣布。對於未來兩岸交流，她相信是多數台灣主流民意的高度期待，中國國民黨不能够畏首畏尾，更不能够逃避這個歷史重責大任。到目前為止，她都可以感受到來自北京的善意跟誠意，也希望這一次的破冰，能發揮定海神針的穩定效用，讓大家在這混亂局勢看到和平希望。