朝野和解咖啡有機會？鄭麗文：沒感受綠誠意

國民黨主席鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）針對前中廣董事長趙少康今天表達願意促成藍綠白喝“大和解咖啡”一事，中國國民黨主席鄭麗文今天下午受訪時表示，喝咖啡她隨時“候教”、“奉陪”，但目前為止並沒有感受到民進黨的誠意。



國民黨主席鄭麗文今天下午和副主席張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲等人前往馬英九基金會拜會馬英九，她在拜會後受訪時作出以上表示。



鄭麗文指出，今天上午在前中廣董事長趙少康新書發表會中，大家提到當年趙少康在30年前推動朝野喝“大和解咖啡”的往事，當時她心想趙應該是再促成此事不錯的角色，沒想到自己與趙少康心有靈犀一點通，趙就提出願意促成3黨喝大和解咖啡的呼籲。



鄭麗文說，台灣不能再繼續內耗、惡鬥下去，並希望能解開賴清德的心結，如果台灣內部無法對話、溝通，朝野僵局就只能持續下去，這對台灣是非常嚴重的事情。因此期盼朝野可以理性對話，但直到目前為止，她還沒有感受到民進黨的誠意。



至於趙少康提及鄭麗文已和主席選舉的對手、前台北市長郝龍斌吃飯和解？



鄭麗文說，選後早就已經翻篇，大家都是長期認識的好朋友，選舉只是一時的，面對“國家”千瘡百孔、內外交迫等各種挑戰，國民黨要快速整隊，才能守護住台灣的民主以及開創兩岸和平。