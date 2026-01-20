杜震華：美國恐怕會隨時向台灣提新要求

華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）針對台美關稅談判，華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問時，以“讓我們暫時安心的一個協議”形容。他表示，先前的20%暫時性關稅降低到15%，對中小企業、傳產有不少幫助，但還得觀察匯率變動，在台對美貿易一直處於順差，且越來越多，新台幣不升值恐有難度。



杜震華說，“行政院”的說法讓民眾覺得談得很好，事實上讓步太大，台灣的晶片產業未來恐會慢慢轉移到美國，美國商務部長盧特尼克所說的40%晶片產能在美的目標，應在10年內就能達成。他提醒，盧特尼克所說的5千億美元赴美投資是頭期款，代表美國恐怕隨時會提出新的要求，特別是台對美貿易順差持續擴大的情況下。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，曾任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中研院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



至於台灣晶片產業會否被掏空？杜震華指出，得看AI產業的發展，目前AI產業發展超乎預期，導致晶片需求遠高於台積電所預定的狀況，若AI產業持續蓬勃發展，台灣的晶片地位不會受影響，反之若AI產業不如現在所預估的發展亮眼，則會因美國設廠移轉產能，台灣晶片產業會被慢慢掏空。



台美關稅談判最後取得總結成果，包括：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率。二、美232關稅取得最優惠待遇。三、以“台灣模式”與美國進行供應鏈合作，台灣企業自主投資2500億美元，政府以信保提供2500億美元的企業授信。四、台美雙方承諾建立雙向投資機制。盧特尼克進一步指出，在美國總統特朗普任內，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

